  Malayalam News
  Kerala
  • Wayanad Township Inauguration: വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം; മാര്‍ച്ച് ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 23, 2026, 07:16 PM IST
  • മാർച്ച് ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്നാണ് പുതിയ അറിയിപ്പ്.
  • ടൗണ്‍ഷിപ്പിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ തീയതി മാറ്റിയതെന്നാണ് നിഗമനം

മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്‍മല ഉരുള്‍പ്പൊട്ടല്‍ ദുരന്തബാധിതർക്കായി സർക്കാർ നിർമിക്കുന്ന ടൗണ്‍ഷിപ്പിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവച്ചു. മാര്‍ച്ച് ഒന്നിലേക്കാണ് ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിയത്. ടൗണ്‍ഷിപ്പ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 25നായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. മാർച്ച് ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്നാണ് പുതിയ അറിയിപ്പ്.

ടൗണ്‍ഷിപ്പിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ തീയതി മാറ്റിയതെന്നാണ് നിഗമനം. ആകെ 410 വീടുകള്‍ വിഭാവനം ചെയ്ത ടൗണ്‍ഷിപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 178 വീടുകളുടെ കൈമാറ്റമാണ് നടക്കുക. ദുരന്തത്തിൽ പൂർണമായും വീട് നഷ്ടമായ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 27 ന് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ടൗൺഷിപ്പിന് തറക്കല്ലിട്ടത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ ലഭിക്കുന്നവരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായിരുന്നു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Wayanad Township InaugurationCM Pinarayi VijayanWayanad

