Wayanad Township: വയനാട് ദുരന്തബാധിതർക്കുള്ള സർക്കാർ ടൗൺഷിപ്പിന്റെ വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൈമാറുന്നത് 178 വീടുകൾ

വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കുള്ള സർക്കാർ ടൗൺഷിപ്പിന്റെ വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്ന 178 വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് പൂർത്തിയായത്. മന്ത്രി ഒ.ആർ. കേളുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആയിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.
കൽപ്പറ്റയിൽ ദുരന്തബാധിതർക്കായി ഉയരുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ 410 വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫേസ് ഒന്നിൽ പെട്ട 178 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ കൈമാറുക. കൈമാറുന്ന വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കി.
മന്ത്രി ഒ.ആർ. കേളു, ജില്ലാ കലക്ടർ ആർ മേഘശ്രീ, ടി സിദ്ധിഖ് എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്. ആകെയുള്ള നാല് സോണുകളിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് സോണുകളിലായാണ് 178 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ലോട്ടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ് ക്രമീകരിച്ചത്. മന്ത്രി ഒ ആർ കേളു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ടൗൺഷിപ്പിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഗുണഭോക്താക്കൾ വൈദ്യുതി, വെള്ളക്കരം ഉൾപ്പടെ സർക്കാരിലേക്കുള്ള ഒരു ഫീസും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഫെബ്രുവരി 25ന് നടക്കുന്ന ഉൽഘടന ചടങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമ്മാറ്റം നടത്തും.
