English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Brain Eating Amoeba Kerala: കേരളത്തെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്താണ്? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവ​ഗണിക്കരുത്!

What is Brain Eating Amoeba Kerala: അമീബ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ മനുഷ്യരിൽ രോ​ഗം ഉണ്ടാക്കൂ. മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് കാരണമാകുന്നത് നെ​ഗ്ലേറിയ ഫൗലേറി അമീബയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:10 PM IST
  • രോ​ഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പനി, തലവേദന, ഛ‍ർദ്ദി തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകും
  • രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അണുബാധ തലച്ചോറിനെ കൂടുതലായി ബാധിക്കും

Read Also

  1. Amoebic Meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്ത് 24 കാരിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം

Trending Photos

Kerala KN-590 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-590 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Navratri 2025: നവരാത്രി 2025; സെപ്റ്റംബർ 22ഓടെ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും, ലഭിക്കും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും
6
Navratri 2025
Navratri 2025: നവരാത്രി 2025; സെപ്റ്റംബർ 22ഓടെ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും, ലഭിക്കും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Budh Shukra Yuti: ചൊവ്വയുടെ രാശിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
7
Rajaygoa
Budh Shukra Yuti: ചൊവ്വയുടെ രാശിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
Brain Eating Amoeba Kerala: കേരളത്തെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്താണ്? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവ​ഗണിക്കരുത്!

നിലവിൽ കേരളത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന രോ​ഗമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം. മരണ നിരക്ക് 97 ശതമാനമാണെന്നത് തന്നെ ഈ രോ​ഗത്തിന്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്ന പേരുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോ​ഗമാണിത്. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമെന്ന ഭീകരമായ രോ​ഗം എന്താണെന്നും ഇത് എങ്ങനെ മനുഷ്യശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിരോധവും ലക്ഷണങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്നും അറിയാം.

Add Zee News as a Preferred Source

അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്താണ്?

രോ​ഗകാരിയായ നെ​ഗ്ലേറിയ ഫൗലേറി പോലുള്ള അമീബ തലച്ചോറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വഴിയാണ് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും നീ‍ർക്കെട്ടിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് ​ഗുരുതരമാകുന്നതോടെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കും. മനുഷ്യരിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം വരുന്ന രോ​ഗമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം.‌

ലക്ഷണങ്ങൾ

അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുക. പനി, തലവേദന, ഛ‍ർദ്ദി എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ, പലർക്കും സാധാരണ പനിയുടെ ഭാ​ഗമായും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ തന്നെ ആരും വിദ​ഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് മുതിരില്ല. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കടക്കുന്നതോടെ അണുബാധ തലച്ചോറിനെ കൂടുതലായി ബാധിച്ച് അപസ്മാരം, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് തലച്ചോറിൽ അണുബാധയുണ്ടായതായി സംശയിക്കപ്പെടുകയും വിദ​ഗ്ധ പരിശോധനകൾ നടത്തി രോ​ഗനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.

രോ​ഗനിർണയം

മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പരിശോധനയിലൂടെ അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകും. അമീബിക് അണുബാധ സംശയിച്ചാൽ നട്ടെല്ലിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും വൈകിയാണ് കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമാകുന്നത്. രോ​ഗനിർണയം വൈകുന്നത് സ്ഥിതി ​കൂടുതൽ ​ഗുരുതരമാക്കും.

പ്രതിരോധം

വൃത്തിയില്ലാത്ത ജലം, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം, വെള്ളം മൂക്കിലൂടെ ഒഴിക്കുന്നത്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നത് എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം അമീബ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതിനാൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിക്കരുത്. മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. രോ​ഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാ​ഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക. നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുക. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Brain Eating Amoeba Keralaഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

Trending News