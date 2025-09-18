നിലവിൽ കേരളത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന രോഗമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം. മരണ നിരക്ക് 97 ശതമാനമാണെന്നത് തന്നെ ഈ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്ന പേരുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണിത്. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമെന്ന ഭീകരമായ രോഗം എന്താണെന്നും ഇത് എങ്ങനെ മനുഷ്യശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിരോധവും ലക്ഷണങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്നും അറിയാം.
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്താണ്?
രോഗകാരിയായ നെഗ്ലേറിയ ഫൗലേറി പോലുള്ള അമീബ തലച്ചോറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വഴിയാണ് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും നീർക്കെട്ടിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഗുരുതരമാകുന്നതോടെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കും. മനുഷ്യരിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം വരുന്ന രോഗമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം.
ലക്ഷണങ്ങൾ
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുക. പനി, തലവേദന, ഛർദ്ദി എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ, പലർക്കും സാധാരണ പനിയുടെ ഭാഗമായും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ തന്നെ ആരും വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് മുതിരില്ല. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കടക്കുന്നതോടെ അണുബാധ തലച്ചോറിനെ കൂടുതലായി ബാധിച്ച് അപസ്മാരം, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് തലച്ചോറിൽ അണുബാധയുണ്ടായതായി സംശയിക്കപ്പെടുകയും വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾ നടത്തി രോഗനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.
രോഗനിർണയം
മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പരിശോധനയിലൂടെ അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകും. അമീബിക് അണുബാധ സംശയിച്ചാൽ നട്ടെല്ലിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും വൈകിയാണ് കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമാകുന്നത്. രോഗനിർണയം വൈകുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കും.
പ്രതിരോധം
വൃത്തിയില്ലാത്ത ജലം, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം, വെള്ളം മൂക്കിലൂടെ ഒഴിക്കുന്നത്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നത് എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം അമീബ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതിനാൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിക്കരുത്. മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക. നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുക. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കുക.
