Menstrual Dignity Project: 'പ്രോജക്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഡിഗ്നിറ്റി' പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ; വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് ആർത്തവ അവധി, അസംഘടിത മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആറ് മാസത്തെ പ്രസവാവധി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പൊതുവിടങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടുതൽ സ്ത്രീസൗഹൃദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ‘പ്രോജക്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഡിഗ്നിറ്റി’ എന്ന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കും. ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് പ്രതിമാസം മൂന്ന് ദിവസം വരെ ആർത്തവ അവധി അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠനനഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ‘ക്യാച്ച്-അപ്പ് ക്ലാസുകൾ’ സംഘടിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ ക്രമീകരണമൊരുക്കും. തൊഴിൽ മേഖലയിലും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികളാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത്.
അസംഘടിത മേഖലയിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ആറ് മാസത്തെ പ്രസവാവധി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ തൊഴിലിടങ്ങളിലും തുല്യവേതനം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, അമ്പതിലധികം സ്ത്രീ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡേ-കെയർ സെന്ററുകളും ക്രഷുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കും.
വനിതാക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം സാമൂഹിക നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ 'അനാഥരഹിത സംസ്ഥാനം' (Orphan-free state) ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ദൗത്യവും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി മിഷൻ മോഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദത്തെടുക്കൽ കാമ്പെയ്നുകളും, കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഫോസ്റ്റർ കുടുംബങ്ങളുടെ ശൃംഖലയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം രൂപീകരിക്കും.
സ്ത്രീകളുടെ യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലെ സൗജന്യ യാത്ര അവകാശമാക്കി മാറ്റും. അതോടൊപ്പം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായമായി പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും സർക്കാർ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.