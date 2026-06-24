Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /PM Shri Project: പിഎം ശ്രീയിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോര്; ഒപ്പിട്ടത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരെന്ന് ഷംസുദ്ദീൻ, തിരിച്ചടിച്ച് പിണറായി

PM Shri Project: പിഎം ശ്രീയിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോര്; ഒപ്പിട്ടത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരെന്ന് ഷംസുദ്ദീൻ, തിരിച്ചടിച്ച് പിണറായി

Kerala Niyamasabha: യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് തയ്യാറാകാത്തതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ചോദിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 24, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:28 PM IST
PM Shri Project: പിഎം ശ്രീയിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോര്; ഒപ്പിട്ടത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരെന്ന് ഷംസുദ്ദീൻ, തിരിച്ചടിച്ച് പിണറായി
Image Credit: PM Shri | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി; 20 കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവാക്കി ഹൈക്കോടതി
High Court1 hr ago
2
FIFA world cup 20262 hrs ago
3
Bishwanath Sinha2 hrs ago
4
SFI Protest3 hrs ago
5
Kerala Rain Alert3:11 AM IST