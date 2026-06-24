/PM Shri Project: പിഎം ശ്രീയിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോര്; ഒപ്പിട്ടത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരെന്ന് ഷംസുദ്ദീൻ, തിരിച്ചടിച്ച് പിണറായി

തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദം. വിഷയത്തിൽ പി. പ്രസാദ് നൽകിയ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടീസ്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭ തള്ളുകയായിരുന്നു.
മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചത് കേന്ദ്രവുമായുള്ള കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന നോട്ടീസിലെ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, 2024-ൽ തന്നെ കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചിരുന്നതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
രഹസ്യമായി ഒപ്പുവെച്ച ഈ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഈ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെപ്പോലെ സുതാര്യമല്ലാത്ത യാതൊരു നടപടിയും നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അന്ന് എൽഡിഎഫ് കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ കത്തിൽ കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പണയം വെച്ചാണ് അന്ന് അവർ നീങ്ങിയത്.
നിലവിൽ രൂപീകരിച്ച ഉപസമിതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുൻപ്, വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. മേയ് 8-ന് കാവൽ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധിയിലാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് ലഭിച്ചത്.
സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാർ കീഴടങ്ങില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സഭയിൽ ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ, യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് തയ്യാറാകാത്തതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ചോദിച്ചു.
ഭരണം ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുൻ നിലപാടുകളെല്ലാം സർക്കാർ മാറ്റിയതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കരാർ ഒപ്പിട്ട് എട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി ഇതുവരെയും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലായിട്ടില്ലെന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോലും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ആ കരാർ മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
അതിനാൽ നിലവിൽ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നിലവിലില്ല. ഒപ്പിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ വാദം തെറ്റാണ്. ധാരണാപത്രത്തിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളൊന്നും തന്നെ സർക്കാർ പാലിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക പോലും കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറാത്തത് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് താല്പര്യമില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.
ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോലും ഭരണകൂടത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഘപരിവാറിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ലജ്ജയില്ലാതെ കീഴടങ്ങാനാണോ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു.
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