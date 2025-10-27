English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SIR Explained: എന്താണ് എസ്ഐആർ? വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 27, 2025, 07:00 PM IST
ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ഇസിഐ) അടുത്തിടെ ബീഹാറിൽ എസ്ഐആർ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റെൻസീവ് റിവിഷൻ) അഥവാ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. 

എന്താണ് വോട്ടർ പട്ടിക? 

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 324 പ്രകാരം പാർലമെൻ്റിലേക്കും, സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും, നിർദ്ദേശവും, നിയന്ത്രണവും ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 326 പ്രകാരം 18 വയസ്സും അതിന് മുകളിലും പ്രായമുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാർക്കും വോട്ടറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട്. 

1950 ലെ ആർപി ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇസിഐയാണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിനും പ്രത്യേകം പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു. ലോക്സഭാ മണ്ഡല പട്ടികയി,ൽ പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടികയും ഉൾപ്പെടും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ (സിഇഒ), ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഒരു ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ (ഡിഇഒ), ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിനും ഒരു ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ (ഇആർഒ), ഇആർഒയെ സഹായിക്കാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇആർഒമാർ എന്നിവരുണ്ടാകും. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയോ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ, പുതുക്കൽ, പരിഷ്കരണം എന്നിവയ്ക്കായി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരെ (ബിഎൽഒ) നിയമിക്കുന്നതും ഇവരാണ്.

എസ്ഐആർ എന്താണ്? 

ആർ‌പി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 21 പ്രകാരമാണ് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും, പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.  ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്‌സഭയിലേക്കോ നിയമസഭയിലേക്കോ ഉള്ള ഓരോ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോ മുമ്പായി ഒരു സംഗ്രഹ പരിഷ്കരണം നടത്താം. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണുള്ളത്. 

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവൽക്കരണവും കുടിയേറ്റവും കാരണം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വലിയ തോതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് 2025 ജൂൺ 24 ലെ ഉത്തരവിൽ കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൗരന്മാർ മാത്രമേ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഭരണഘടനാപരമായി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കുടിയേറ്റം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടർ ഐഡി, മരിച്ച വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുക, വിദേശികളെ തെറ്റായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ കാരണം. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്രം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എട്ട് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. 21 വർഷം മുൻപ് 2002 നും 2004 നും ഇടയിലാണ് അവസാനമായ് രാജ്യവ്യാപകമായ എസ്ഐആർ നടന്നത്. 

