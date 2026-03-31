  • Election Campaign 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കാം?

Election Campaign 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കാം?

Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പേരിൽ പണം വാരിക്കോരി ചെലവഴിക്കുന്നത് തടയാനും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്ഈ റേറ്റ് ചാർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 31, 2026, 10:45 AM IST
  • തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പ്രചാരണ ചെലവുകൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണം
  • തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 9 ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കി

Election Campaign 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കാം?

Assembly Election 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പ്രചാരണ ചെലവുകൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 9 ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കി. 

പ്രചാരണത്തിനായി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ചെലവാക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക എന്ന പറയുന്നത് 40 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് സാമഗ്രഹികൾക്കുമായി അനുവദിക്കുന്ന തുക സംബന്ധിച്ച റേറ്റ് ചാർട്ടും ജില്ലാ കളക്‌ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ ഓരോ ചെലവും റേറ്റ് ചാർട്ടിൽ നിരക്കനുസരിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ചാറ്റിന്റെ പകർപ്പും ചെലവ് കണക്കുകളും കളക്‌ടറേറ്റിലെ തീരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് നിരീക്ഷണ സെൽ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിൽ പണം വാരിക്കോരി ചെലവഴിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഈ റേറ്റ് ചാർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റേറ്റ് ചാർട്ടിൽ പ്രചാരണ വാഹനങ്ങളുടെ വാടക, പോസ്റ്ററുകൾ, ബാനറുകൾ, തോരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ ചെലവ്, ലൗഡ് സ്പീക്കർ, സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം, കസേരകൾ, ഭക്ഷണം, സോഷ്യൽ മീഡിയ പരസ്യങ്ങൾക്കുള്ള തുക എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

