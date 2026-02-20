English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tiger Death: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ വെള്ളക്കടുവ ചത്തു; മൃഗശാലാ വളപ്പിൽ തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു

Tiger Death: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ വെള്ളക്കടുവ ചത്തു; മൃഗശാലാ വളപ്പിൽ തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു

Tiger Death: 17 വയസ്സുള്ള മലർ എന്ന വെള്ളക്കടുവയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറ് മണിയോടെ ചത്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 20, 2026, 06:34 PM IST
  • പ്രായാധിക്യത്തെത്തുടർന്നുള്ള അസുഖങ്ങളാൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മലർ.
  • വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ മൃഗശാലാ വളപ്പിൽ തന്നെ മലരിനെ ദഹിപ്പിച്ചു.
  • മൃഗശാല ഡയറക്ടർ മഞ്ജുളാ ദേവി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു.

Tiger Death: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ വെള്ളക്കടുവ ചത്തു; മൃഗശാലാ വളപ്പിൽ തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മൃഗശാലയിലെ വെള്ളക്കടുവ ചത്തു. 17 വയസ്സുള്ള മലർ എന്ന വെള്ളക്കടുവയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറ് മണിയോടെ ചത്തത്. പ്രായാധിക്യത്തെത്തുടർന്നുള്ള അസുഖങ്ങളാൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മലർ. വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ മൃഗശാലാ വളപ്പിൽ തന്നെ മലരിനെ ദഹിപ്പിച്ചു. മൃഗശാല ഡയറക്ടർ മഞ്ജുളാ ദേവി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു.

നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു മലറിന്‍റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനിമൽ ഡിസീസ് (പാലോട്) ഡോ. ഹരീഷ് സി, മൃഗശാല വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ. നികേഷ് കിരൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള 'മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻ ഫെയ്‌ലുവർ' (ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടത്) ആണ് മരണകാരണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

2014-ൽ ഡൽഹി നാഷണൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിന്നാണ് മലറിനെയും 'ശ്രാവൺ' എന്ന ആൺ വെള്ളക്കടുവയേയും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. പ്രായാധിക്യം മൂലം അവശതയിലായതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി മലറിനെ സന്ദർശകരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും മാറ്റി പ്രത്യേക കൂട്ടിലായിരുന്നു പരിചരിച്ച് വന്നിരുന്നത്. മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ക്വീസ് കെയ്ജ് സംവിധാനം വരെ പുതുക്കി പണിതായിരുന്നു പരിചരണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട മലറിന് മിൻസ്ഡ് മീറ്റ്, പാൽ, മുട്ട എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നൽകിയിരുന്നത്.

