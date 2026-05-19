SP Shoukathali IPS: 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം'അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തലവൻ എസ്പി ഷൗക്കത്തലി... ആരാണ് ഷൗക്കത്തലി?

SP Shoukathali IPS: ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ സിപിഐഎമ്മിനെ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് എപി ഷൌക്കത്തലി ഉൾപ്പെടുന്ന അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ് യു പ്രവർത്തകർ വലിയ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഉയർത്തിയത്. ആ പ്രതിഷേധത്തെ പോലീസ് നേരിട്ട രീതി വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാനും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ചേർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ മർദ്ദിച്ചതിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ വിശദീകരണവും വലിയ വിമർശനത്തിന് കാരണമായി. 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം' എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.
എന്തായാലും വിഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം' സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു എന്നതാണ്. ആ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറെ കൗതകമുയർത്തുന്ന കാര്യം.
എസ്പി ഷൗക്കത്തലിയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത്. ഇത് സിപിഐഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതിന് കാരണവും ഉണ്ട്.
ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ്
ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോസ്ഥനായിരുന്നു എപി ഷൗക്കത്തലി. ആ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ കൊടി സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ഷൗക്കത്തലി ആയിരുന്നു.
സിപിഐഎമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. സിപിഐഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ മാസ്റ്ററും ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എൽഡിഎഫ് വന്നപ്പോൾ
2016 ൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, ടിപി കേസ് അന്വേഷിച്ച സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ക്രമസമാധാന ചുമതല നൽകിയില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു. എപി ഷൗക്കത്തലിയും ആ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ എപി ഷൗക്കത്തിലെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോവുകയായിരുന്നു.
സ്വർണക്കടത്ത് കേസ്
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു വിവാദമായ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് സംഭവിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി വരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന കേസായിരുന്നു അത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർക്കും സ്പീക്കർക്കും എതിരെ വരെ മറ്റ് ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുകയും ചെയ്തു.
ഈ കേസ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ഏറ്റെടുത്തു. കേസ് അന്വേഷിച്ച സംഘച്ചത്തിൽ എപി ഷൗക്കത്തലിയും ഉൾപെട്ടിരുന്നു. അന്ന് അത് വലിയ വാർത്തയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് എങ്ങുമെത്താതെ പോയി.
കൺഫേർഡ് ഐപിഎസ്
1995 ൽ ആണ് എപി ഷൗക്കത്തലി കേരള പോലീസിൽ എത്തുന്നത്. എസ്ഐ ആയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ നിയമനം. ആ ബാച്ചിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാമനായിരുന്നു.
2018 ൽ ഐപിഎസ് കൺഫർ ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ സാധ്യത പട്ടികയിൽ എപി ഷൗക്കത്തലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം എൻഐഎയിൽ അഡീഷണൽ എസ്പിയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ 2021 ൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഐപിഎസ് കൺഫർ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്നത്. എൻഐഎയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല നിർണായക കേസുകളുടേയും അന്വേഷണത്തിൽ എപി ഷൗക്കത്തലി പങ്കാളിയായിരുന്നു.
സിപിഐഎമ്മിന് തലവേദന
എപി ഷൗക്കത്തലി ഐപിഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കെഎസ് യു, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മർദ്ദിച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം.
അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ ഗൺമാൻ അനിൽ കുമാർ, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ സന്ദീപ് എന്നിവരായിരുന്നു മർദ്ദിച്ചത്. ഇവർ നടത്തിയത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആണെന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഇരുവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് മർദ്ദന മേറ്റവരിൽ എഡി തോമസ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് എംഎൽഎ ആവുകയും ചെയ്തു.
മർദ്ദനം നടത്തിയ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോൾ, അത് ഇവർക്ക് എതിരാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം' എന്ന പരാമർശം വീണ്ടും ചർച്ചയാകും. അത് സിപിഐഎമ്മിനും എൽഡിഎഫിനും തലവേദനയാവുകയും ചെയ്യും.
