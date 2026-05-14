/Kerala CM Race: കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്? പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; എംഎൽഎമാരോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ നിർദ്ദേശം

നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കേരളം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
ന്യൂഡൽഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിഞ്ഞിട്ടു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുഡിഎഫ് കക്ഷി നേതാൽക്കാൾ ഇന്ന് ഗവർണറെ കാണുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. യോഗം കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിലായിരിക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നത്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. എല്ലാ എംഎൽഎമാരോടും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകും എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ലീഗ് നേതൃത്വം ഇന്ന് വീണ്ടും പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് യോഗം കൂടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നാളെ കേരള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ യോഗവും ചേരും. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായെന്നും പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നും ജയറാം രമേശ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കെസി ആണോ? വിഡി ആണോ? ആർസി ആണോ? അടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ.
