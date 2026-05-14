Kerala CM Controversy: മുഖ്യമന്ത്രി ആയി ആരെ നിശ്ചയിച്ചാലും, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മറ്റൊരു പാക്കേജ് കൂടി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
തിരുവനന്തപുരം: ഒരു ചാര്ട്ടര് വിമാനയാത്രയുടെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങും മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് അറിയാന് മറ്റൊരു ചാര്ട്ടേര്ഡ് വിമാനയാത്ര കൂടി വരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നതിന്റെ ഉത്തരം മുദ്രവച്ച കവറില് ചാര്ട്ടര് ചെയ്ത വിമാനത്തിലായിരിക്കും കേരളത്തില് എത്തുക. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുന്ഷി ആയിരിക്കും ഹൈക്കമാന്ഡിന്റെ തീരുമാനവുമായി ദില്ലിയില് നിന്ന് പറന്നെത്തുക.
ഏറ്റവും അധികം എംഎല്എമാരുടെ പിന്തുണയുള്ള എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല് ആകുമോ, ജനപിന്തുണ കൂടുതലുള്ള വിഡി സതീശന് ആകുമോ അതോ സീനിയോറിട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കെസി വേണുഗോപാലിനെ രാഹുല് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിയുക്ത എംഎല്എമാരോടെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താന് ഹൈക്കമാന്ഡ് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിലായിരിക്കും. ഹൈക്കമാന്ഡ് തീരുമാനം ദീപദാസ് മുന്ഷി അറിയിക്കുക എന്നാണ് വിവരം. നാല് പേര്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വിമാനത്തിലായിരിക്കും ദീപ എത്തുക. അവര്ക്കൊപ്പം രണ്ട് ഹൈക്കമാന്ഡ് നിരീക്ഷകരും ഉണ്ടായിരിക്കും. നാലാമനായി കെസി വേണുഗോപാലും ആ വിമാനത്തില് ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
എംഎല്എമാരുടെ മാത്രം പിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമോ ഹൈക്കമാന്ഡിന്റെ തീരുമാനം എന്നതില് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. മുന്ഡ കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്മാരായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കെ മുരളീധരനും എല്ലാം ജനവികാരം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹൈക്കമാന്ഡില് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് കെസി വേണുഗോപാല്. രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനാണ്. കെസി വേണുഗോപാല് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായുള്ള അവകാശവാദത്തില് നിന്ന് പിന്മാറുമോ എന്ന ചോദ്യവും കോണ്ഗ്രസ് ക്യാമ്പില് ഉയരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില് കെസി വേണുഗോപാല് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന ആള്ക്കായിരിക്കും സാധ്യത കൂടുതല്.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകളില് കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ പേര് ഉയര്ന്നതുമുതല് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില് വലിയ വിമര്ശനമാണ് ഉയര്ന്നത്. ഇതിന് പിന്നില് വിഡി സതീശനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്. സതീശന് വേണ്ടി തെരുവില് പ്രകടനങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെസി വേണുഗോപാല് പിന്വാങ്ങിയാലും സതീശന്റെ പേര് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അന്തിമമായി ആരുടെ പേര് വന്നാലും കോണ്ഗ്രസിലെ തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന സമവായത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഹൈക്കമാന്ഡ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഒരുങ്ങുക. കര്ണാടകത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പദം സംബന്ധിച്ച തര്ക്കത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ കെസി വേണുഗോപാല് ഇപ്പോള് കേരളത്തിലെ തര്ക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നത് ഹൈക്കമാന്ഡിനും വെല്ലുവിളിയാണ്.
