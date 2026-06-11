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Nipah Virus Kerala: കേരളം എന്തുകൊണ്ട് നിപയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആകുന്നു? വവ്വാലുകൾ മാത്രമോ കാരണം?

Nipah Virus Kerala: കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ തുടർച്ചയായി നിപ വൈറസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:01 PM IST
Nipah Virus Kerala: കേരളം എന്തുകൊണ്ട് നിപയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആകുന്നു? വവ്വാലുകൾ മാത്രമോ കാരണം?
Image Credit: Nipah | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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