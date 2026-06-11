/Nipah Virus Kerala: കേരളം എന്തുകൊണ്ട് നിപയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആകുന്നു? വവ്വാലുകൾ മാത്രമോ കാരണം?

കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് തുടർച്ചയായി നിപ വൈറസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഈ വൈറസിന്റെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആകുന്നു എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. തുടർച്ചയായി എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം നിപ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുന്നു? ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം.
വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം
നിപ വൈറസിന്റെ പ്രധാന കാരണം വവ്വാലുകളാണ്. 'ടെറോപസ്' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പഴംതീനി വവ്വാലുകളാണ് ഈ വൈറസിന്റെ സ്വാഭാവിക വാഹകർ. മരങ്ങളും കാടുകളും നിറഞ്ഞ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലാണ്. ഐ.സി.എം.ആർ പഠനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ വവ്വാലുകളിൽ നിപ വൈറസ് സാന്നിധ്യവും ആന്റിബോഡിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇത് കൂടാതെ ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ. പറമ്പുകളും മറ്റുമായി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നാണ് ആളുകൾ കൂടുതലും താമസിക്കുന്നത്. പറമ്പുകളിലുള്ള പേരയ്ക്ക, ചാമ്പങ്ങ, മാങ്ങ, തെങ്ങ് പോലുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ വവ്വാലുകളെ ധാരാളമായി കാണാം. വവ്വാലുകൾ കടിച്ച പഴങ്ങൾ മനുഷ്യർ കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈറസ് അവരിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ നിപ കേസുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെമകിവ് കൂടികൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ രോഗികളിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് അത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കേസുകൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു.
കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളും വൈറസ് വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. കടുത്ത ചൂട്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവ് എന്നിവയുണ്ടാകുമ്പോൾ വവ്വാലുകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് കൂടുതൽ അളവിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടും. വവ്വാലുകളുടെ പ്രജനന കാലയളവിലും ഇത്തരത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപന സാധ്യത കൂടാറുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്