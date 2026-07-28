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Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 5 ദിവസത്തേയ്ക്ക് വ്യാപക മഴ; ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Latest Weather Report: ദുർബലമായ കാലവര്‍ഷം സംസ്ഥാനത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നയിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:44 AM IST
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 5 ദിവസത്തേയ്ക്ക് വ്യാപക മഴ; ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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