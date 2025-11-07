English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Wild Elephant Attack: ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീട് തകർന്നു; വീട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്- VIDEO

Wild Elephant Attack: ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീട് തകർന്നു; വീട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്- VIDEO

Wild Elephant Attack Idukki: പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 7, 2025, 04:33 PM IST
  • സന്തോഷിന്റെവീടിന്റെ ഒരു മുറിയുടെ ഭിത്തിയും ജനാലയും ആന തകർത്തു
  • സന്തോഷ് രാജ് ഭാര്യ ഷിബി, അമ്മ കന്നിയമ്മാൾ, മകൻ ലിയോൺസ് എന്നിവരാണ് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത്

Read Also

  1. Attappadi Elephant Attack: അട്ടപ്പാടിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ആദിവാസി യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 06 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 06 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 7 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കാണോ? ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Result Today 7 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കാണോ? ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Nov 6: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 6: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Love Horoscope: പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക... ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക... ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
Wild Elephant Attack: ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീട് തകർന്നു; വീട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്- VIDEO

ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വീട് തകർന്നു. ശാന്തൻപാറ തോണ്ടിമല സ്വദേശി സന്തോഷ് രാജയുടെ വീടാണ് തകർന്നത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആക്രമണം നടത്തിയത് ചക്കകൊമ്പനാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

തോണ്ടിമല ഇടിഗർ എസ്റ്റേറ്റ് ഭാഗത്താണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത്. സന്തോഷിന്റെവീടിന്റെ ഒരു മുറിയുടെ ഭിത്തിയും ജനാലയും ആന തകർത്തു. വീട്ടുകാർ ചികിത്സ  ആവശ്യത്തിനായി തമിഴ്‌നാട്ടിലേയ്ക് പോയിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

സന്തോഷ് രാജ് ഭാര്യ ഷിബി, അമ്മ കന്നിയമ്മാൾ രണ്ട് വയസുകാരനായ മകൻ  ലിയോൺസ് എന്നിവരാണ് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത്. കന്നിയമ്മാളും  മകൻ ലിയോൺസണും ഉറങ്ങിയിരുന്ന മുറിയുടെ ഭിത്തിയും ജനാലയുമാണ് ഒറ്റയാൻ തകർത്തത്.

ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. നാട്ടുകാർ ബഹളം വച്ചതോടെയാണ് ഒറ്റയാൻ ഇവിടെനിന്ന് പോയത്. 10 വർഷം മുൻപും സന്തോഷ് രാജിന്റെ വീട് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നിരുന്നു. അന്ന് പുല്ലു മേഞ്ഞിരുന്ന വീടിൻ്റെ അതേ മുറിയാണ് ഇത്തവണയും കാട്ടാന തകർത്തത്.

അന്നും ഇവരുടെ കുടുംബം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപെട്ടത്.  സന്തോഷ് രാജിന്റെ വീട് തകർത്ത കാട്ടാന സമീപത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി. മാസങ്ങളായി തോണ്ടിമല, പന്നിയാർ ഭാഗങ്ങളിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Wild elephant attackIdukkiകാട്ടാനകാട്ടാന ആക്രമണം

Trending News