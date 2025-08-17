English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wild Elephant Attack: മൂന്നാറിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർത്തു; വൻ നാശനഷ്ടം

Wild Elephant Attack In Munnar: ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എഎല്‍പി സ്‌കൂളിന്റെ ജനല്‍ ചില്ലുകള്‍ കാട്ടാനകള്‍ തകര്‍ത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 17, 2025, 02:30 PM IST
  • പ്രഥമാധ്യാപകന്റെ ക്വാട്ടേഴ്സിന് കേടുപാടുവരുത്തി
  • മുമ്പും സ്‌കൂളിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Wild elephant: അട്ടപ്പാടിയിൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന- വീഡിയോ

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
5
Coriander leaves
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
Daily Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ? ഞായറാഴ്ചയിലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Daily Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ? ഞായറാഴ്ചയിലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Wild Elephant Attack: മൂന്നാറിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർത്തു; വൻ നാശനഷ്ടം

ഇടുക്കി: മൂന്നാര്‍ കന്നിമല എസ്റ്റേറ്റില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം. പ്രദേശത്തിറങ്ങിയ കാട്ടാനകൂട്ടം വ്യാപക നാശം വരുത്തി. മുമ്പും പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാട്ടാനകള്‍ വീണ്ടുമെത്തി നാശം വിതക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലായിരുന്നു മൂന്നാര്‍ കന്നിമല എസ്റ്റേറ്റില്‍ കാട്ടാന കൂട്ടമെത്തി ആക്രമണം നടത്തിയത്.

അര്‍ധരാത്രിയോടെ ജനവാസ മേഖലയില്‍ എത്തിയ മൂന്ന് കാട്ടാനകളാണ് പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി നാശം വരുത്തിയത്. ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എഎല്‍പി സ്‌കൂളിന്റെ ജനല്‍ ചില്ലുകള്‍ കാട്ടാനകള്‍ തകര്‍ത്തു. തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റോര്‍ റൂമിന്റെ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത് അരിയുള്‍പ്പെടെ 15 ദിവസത്തേക്ക് കരുതിയിരുന്ന ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചു.

പ്രഥമാധ്യാപകന്റെ ക്വാട്ടേഴ്സിനും കേടുപാടുവരുത്തി. മുമ്പും സ്‌കൂളിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാട്ടാനകള്‍ വീണ്ടുമെത്തി നാശം വിതക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. മഴക്കാലമായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും കാടിറങ്ങി ആനകള്‍ ജനവാസ മേഖലയിലേക്കെത്തി നാശം വിതക്കുന്നതില്‍ വലിയ പരിഭ്രാന്തി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

കാട്ടാനശല്യത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ്. കാട്ടാന ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പ്രതിരോധമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം തുടരുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധവും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അധികൃതർ അനാസ്ഥ തുടരുന്നതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Wild elephant attackകാട്ടാനക്കൂട്ടം സ്കൂൾ തകർത്തുഇടുക്കികാട്ടാനകാട്ടാന ആക്രമണം

Trending News