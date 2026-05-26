/Wild Elephant Attack In Wayanad: വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഭർത്താവിന് പരിക്ക്

ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടെ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കള്ളാടിയിൽ വെച്ചാണ് കാട്ടാന ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്.
കൽപ്പറ്റ: വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. മരിച്ചത് പത്തുമല സ്വദേശി ജെസ്ലി യാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
ആക്രമണത്തിൽ ജെസ്ലിയുടെ ഭർത്താവിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മേപ്പാടി ചൂരൽമല പ്രധാന റോഡിൽ വെച്ച് കാട്ടാന ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പരിക്കേറ്റ ജെസ്ലിയെ ഉടൻതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രീയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭർത്താവ് ഷാജി നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
