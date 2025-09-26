Wild elephant attack: കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ 42കാരന് ദാരുണാന്ത്യം; കാട്ടാന കർഷകനെ ആക്രമിച്ചത് തെങ്ങിൻതോപ്പിൽ ജോലിക്കിടെ

തമിഴ്നാട്: കോയമ്പത്തൂരിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകന് ദാരുണാന്ത്യം. 42കാരനായ കർഷകൻ തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിലെത്തിയ ഒറ്റയാൻ കർഷകനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇയാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചും. വീടിനോട് ചേർന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യവേയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധമുമായി പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്തെത്തി. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.
