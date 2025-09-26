English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wild elephant attack: കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ 42കാരന് ദാരുണാന്ത്യം; കാട്ടാന കർഷകനെ ആക്രമിച്ചത് തെങ്ങിൻതോപ്പിൽ ജോലിക്കിടെ

Tamil Nadu wild elephant attack: വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിലെത്തിയ ഒറ്റയാൻ കർഷകനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 26, 2025, 02:52 PM IST
  • വീടിനോട് ചേർന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യവേയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്
  • സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധമുമായി പ്രദേശവാസികൾ രം​ഗത്തെത്തി

Wild elephant attack: കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ 42കാരന് ദാരുണാന്ത്യം; കാട്ടാന കർഷകനെ ആക്രമിച്ചത് തെങ്ങിൻതോപ്പിൽ ജോലിക്കിടെ

തമിഴ്നാട്: കോയമ്പത്തൂരിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകന് ദാരുണാന്ത്യം. 42കാരനായ കർഷകൻ തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിലെത്തിയ ഒറ്റയാൻ കർഷകനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇയാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചും. വീടിനോട് ചേർന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യവേയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധമുമായി പ്രദേശവാസികൾ രം​ഗത്തെത്തി. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Wild elephant attackTamil NaduCoimbatoreകാട്ടാനകാട്ടാന ആക്രമണം

