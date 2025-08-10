Wild Elephant Attack: അട്ടപ്പാടിയിൽ ആർആർടി സംഘത്തിന് നേരെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; വാഹനം തകർത്തു

പാലക്കാട്: ഷോളയാർ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ ആർആർടി സംഘത്തിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം. കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് അയക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിന് നേരെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഷോളയാർ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ തുരത്താനുള്ള ശ്രമിത്തിനിടെയാണ് ആർആർടി സംഘത്തിന് നേരെ കാട്ടനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ഒറ്റയാനാണ് ആർആർടി സംഘത്തിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തത്. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ആർആർടി സംഘം പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഏറെ നേരം നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ സാധിച്ചത്.
ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
