/Wild Elephant Attack: മലപ്പുറത്തും കാട്ടാന ആക്രമണം; സ്ത്രീക്ക് പരിക്ക്, ഒരുദിവത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് പരിക്ക്. നിലമ്പൂർ കരുളായി ശങ്കരൻകോട് പ്ലാന്റേഷനിലാണ് സംഭവം. കരുളായി സ്വദേശി സൈനബക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സൈനബയെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വനമേഖലയിൽ തേക്കിൻ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോലിക്കിടയിലാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻതന്നെ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രാവിലെ ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിരുന്നു. വയനാട് കാട്ടിക്കുളം പുളിമൂട്കുന്ന് മിച്ച ഭൂമിയിലെ 65 കാരനായ രാജുവാണ് മരിച്ചത്. നാട്ടിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ വനംവകുപ്പ് ആർആർടി സംഘം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രാജു ആനയുടെ മുന്നിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയായിരുന്നു മരണം.
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