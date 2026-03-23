Wild Elephant Wayanad: വയനാട് ഭീതി പരത്തി മുട്ടി കൊമ്പൻ; മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള രണ്ടാം ദിന ദൗത്യവും ഫലം കണ്ടില്ല- VIDEO

Wild Elephant Video: ഞായറാഴ്ച നടന്ന ദൗത്യത്തിനുശേഷം കൊമ്പനെ എവിടെയും  കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് രണ്ടാം ദിന ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 23, 2026, 01:47 PM IST
  • മുട്ടിക്കൊമ്പനെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി ദൗത്യം തുടരാനാണ് വനംവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത്
  • ഇന്നലെ രാവിലെ നാലുമണിയോടെയാണ് കൊമ്പന് മയക്ക് വെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം വനം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്

വയനാട്: വടക്കനാട് ഭീതി പരത്തുന്ന മുട്ടി കൊമ്പനെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള രണ്ടാം ദിന ദൗത്യം നടന്നില്ല. കൊമ്പനെ ഇക്കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എവിടെയും കണ്ടെത്താനാകാത്തതാണ് ദൗത്യം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്ന് തടസമായത്. അതേസമയം കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണം വനംവകുപ്പ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വടക്കനാട് മേഖലയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി വിലസുന്ന മുട്ടിക്കൊമ്പനെന്ന താത്തൂർ ടസ്കർ വണ്ണിനെ പിടികൂടാനുള്ള  രണ്ടാം ദിനം ദൗത്യം വനം വകുപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ദൗത്യത്തിനുശേഷം കൊമ്പനെ എവിടെയും  കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് രണ്ടാം ദിന ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായത്.

അതേസമയം കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി  വനം വകുപ്പിന്റെ ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ വടക്കനാട് മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. മുട്ടിക്കൊമ്പനെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി ദൗത്യം തുടരാനാണ് വനംവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ നാലുമണിയോടെയാണ് കൊമ്പന് മയക്ക് വെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം വനം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.

ഇന്നലെ ഒരുതവണ മയക്കു വെടി ഉതിർത്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. പിന്നീട് കൊമ്പൻ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞതോടെ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ വരുൺ ഡാലിയ , ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ. അരുൺ സക്കറിയ  എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 80 അംഗമാണ്  ദൗത്യവുമായി രംഗത്തുള്ളത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

