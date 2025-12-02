English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rajeev Chandrasekhar: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും; എയിംസിനായി സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

Rajeev Chandrasekhar: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും; എയിംസിനായി സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ഭരണം ലഭിച്ചാൽ 45 ദിവസത്തിനകം വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 2, 2025, 07:20 PM IST
  • എയിംസിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല.
  • സർക്കാരുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ സംവാദത്തിന് തയാറാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

Rajeev Chandrasekhar: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും; എയിംസിനായി സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തൃശൂർ: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ നേമത്ത് മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിന്‍റെ വോട്ട് വൈബ് പരിപാടിയിലാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ജയിച്ചാൽ 45 ദിവസത്തിനകം വികസന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ഭരണം വീട്ടുപടിക്കൽ എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഭരണശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എയിംസിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല. സർക്കാരുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ സംവാദത്തിന് തയാറാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ വിമര്‍ശിച്ചു. എയിംസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേണമെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തൃശൂരായിരിക്കും ആഗ്രഹമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Rajeev ChandrasekharBJP state PresidentAssembly Electionരാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ

