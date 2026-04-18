തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മിൽമ പാലിന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഈ മാസം 29ന് ചേരുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും. വില വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം വൈകിക്കുന്നതിനെതിരെ ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.
ലിറ്ററിന് ആറ് രൂപ വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. വില വർധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് വീണ്ടും കത്ത് നൽകുമെന്ന് മിൽമ ചെയർമാൻ കെ എസ് മണി പറഞ്ഞു. വില കൂട്ടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും വില കൂട്ടാൻ മിൽമക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: Minister V Sivankutty: അപകടത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം, വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൗൺസലിംഗും
എന്നാൽ സർക്കാരിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും വേണമെന്നും കെ എസ് മണി വ്യക്തമാക്കി. വില വർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നൽകിയ കത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ഇതുവരെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ മറുപടി വൈകിയത്. മൂന്ന് വർഷമായി പാലിന് വില കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും വില കൂട്ടാതെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് കെ എസ് മണി പറഞ്ഞത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.