UDF: യുഡിഎഫിലേക്കില്ല, എൻഡിഎയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രാപ്തൻ; വാർത്ത തള്ളി വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ

തിരുവനന്തപുരം: വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പാർട്ടി യുഡിഎഫിലേക്ക് എന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ രംഗത്തെത്തി. വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിയെ യുഡിഎഫ് അസോസിയേറ്റ് അംഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത്.
യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് താൻ അത്തരത്തിലൊരു കത്തും നൽകിയിട്ടില്ല. യുഡിഎഫിൽ ചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ അത് പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും വിഷ്ണുപുരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിലവിൽ താൻ എൻഡിഎയുടെ വൈസ് ചെയർമാനാണെന്നും ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കി. എൻഡിഎയുമായി ചില അതൃപ്തികളുണ്ടെന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ തനിക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്നും അതൃപ്തിയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നണി വിട്ട് ചാടിപ്പോകുമെന്ന് കരുതരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വരവോടെ എൻഡിഎയിൽ മികച്ച പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുന്നണിയുടെ സമീപനത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്ന നിലപാട് അടുത്ത എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
