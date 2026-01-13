വളരുംതോറും പിളരുകയും, പിളരുംതോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന പാര്ട്ടി എന്നാണ് കെഎം മാണി പണ്ടൊരിക്കല് കേരള കോണ്ഗ്രസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോള് കെഎം മാണിയില്ല. അവശേഷിക്കുന്ന കേരള കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടികളില് ഏറ്റവും ശക്തമായ കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം നിലവില് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പാര്ട്ടിയെ നയിക്കുന്നത് മാണിയുടെ മകന് ജോസ് കെ മാണിയും..
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരള കോണ്ഗ്രസ് എമ്മും എല്ഡിഎഫും നേരിട്ട വലിയ തിരിച്ചടിയുടെ സാഹചര്യത്തില് വീണ്ടും ഒരു മുന്നണിമാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എല്ഡിഎഫ് യോഗങ്ങളില് ജോസ് കെ മാണി പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ ഏകദിന സത്യഗ്രഹത്തിലും ജോസ് ഉണ്ടായില്ല. എല്ഡിഎഫിന്റെ മധ്യമേഖലാ ജാഥയുടെ ക്യാപ്റ്റനായും ജോസ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇതെല്ലാം ചേര്ത്തുവായിക്കുമ്പോള് കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം തിരികെ യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകുമോ എന്നാണ് വാര്ത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും എല്ലാം.
ഇതിനിടയില് കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം നേതാവും മന്ത്രിയുമായ റോഷി അഗസ്റ്റിന്റേയും റാന്നി എംഎല്എ പ്രമോദ് നാരായണന്റേയും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും ചര്ച്ചയാവുകയാണ്. '2026 തുടരും' എന്നാണ് രണ്ടുപേരുടേയും പോസ്റ്റുകള്. മുന്നണി വിട്ടുപോകാന് കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം തീരുമാനിച്ചാല് അത് ഒരു പിളര്പ്പിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്ന ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് 12 സീറ്റില് മത്സരിച്ച കേരള കോണ്ഗ്രസ് എമ്മിന് ജയിക്കാനായത് അഞ്ച് സീറ്റുകളില് മാത്രമായിരുന്നു. പാര്ട്ടി ചെയര്മാന് ജോസ് കെ മാണി, കെഎം മാണിയുടെ തട്ടകമായിരുന്ന പാലായില് മാണി സി കാപ്പനോട് ദയനീയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഇടതുപക്ഷം ജോസ് കെ മാണിയെ രാജ്യസഭ എംപി സ്ഥാനം നല്കി തൃപ്തിപ്പെടുത്തി.
കേരള കോണ്ഗ്രസ് എമ്മില് ചെയര്മാനാണ് സര്വ്വാധിപത്യം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കെഎം മാണി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഏറെക്കുറേ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങള്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എതിര്പ്പുമായി വരുന്നവര്ക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയും പുതിയ പാര്ട്ടിയും തന്നെയായിരുന്നു ആശ്രയം. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരും തോറും പിളരുന്ന പാര്ട്ടിയായി കേരള കോണ്ഗ്രസ് മാറിയത്. എന്നാല് കെഎം മാണിയുടെ മരണശേഷം, ജോസ് കെ മാണിയേക്കാള് ശക്തനായി റോഷി അഗസ്റ്റിന് മാറി എന്നതരത്തിലും വിലയിരുത്തലുകള് വന്നിരുന്നു. എന്നാല് റോഷി അഗസ്റ്റിന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും പരസ്യകാലപത്തിനോ എതിര്പ്പുകള്ക്കോ മുതിര്ന്നിരുന്നില്ല എന്നതും യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്.
മുന്നണി മാറ്റം എന്നത് കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം നിലവില് ഔദ്യോഗികമായി നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സഭയുടെ ഇടപടല് സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജോസ് കെ മാണിയുടെ അസാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ശേഷവും കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം എല്ഡിഎഫ് വിടാന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കില്, ആ പാര്ട്ടി വീണ്ടുമൊരു പിളര്പ്പിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കും എന്നും പറയേണ്ടിവരും.
