English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam Bumper 2025: സസ്പെൻസ് തുടരും; 25 കോടിയുടെ വിജയി മാധ്യമങ്ങളെ കാണില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ലോട്ടറി വാങ്ങുന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നാട്ടുകാരാണെന്നും ഭാഗ്യശാലി നെട്ടൂര്‍ വിട്ട് പോകാന്‍ സാധ്യത ഇല്ലെന്നും ലതീഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 5, 2025, 05:23 PM IST
  • ഓണം ബമ്പർ വിജയിയെ സംബന്ധിച്ച സസ്പെൻസ് നീളുകയാണ്
  • ആരാണ് 25 കൊടിയടിച്ച ആ ഭാഗ്യശാലി?
  • ആ ഭാഗ്യശാലി മാധ്യമങ്ങളെ കാണില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Read Also

  1. Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്

Trending Photos

Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kids Sick Reasons: കുട്ടിക്ക് അടിക്കടി അസുഖം വരാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
6
Health News
Kids Sick Reasons: കുട്ടിക്ക് അടിക്കടി അസുഖം വരാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
9
Shani Gochar
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: 25 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
6
Thiruvonam Bumper 2025
Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: 25 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Onam Bumper 2025: സസ്പെൻസ് തുടരും; 25 കോടിയുടെ വിജയി മാധ്യമങ്ങളെ കാണില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കൊച്ചി: ഓണം ബമ്പർ വിജയിയെ സംബന്ധിച്ച സസ്പെൻസ് നീളുകയാണ്. ആരാണ് 25 കൊടിയടിച്ച ആ ഭാഗ്യശാലിയെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്തിനിടയിലാണ് ആ ഭാഗ്യശാലി മാധ്യമങ്ങളെ കാണില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: 25 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

നെട്ടൂര്‍ സ്വദേശിയായ വനിതയ്ക്കാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചതെന്നാണ് തന്റെ അനുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏജന്റ് ലതീഷ് വിജയി എന്ന് കരുതുന്ന ആള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വരില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.  തിരുവോണം ബമ്പര്‍ ലോട്ടറി അടിച്ചത് നെട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനിക്കാണെന്നും അവര്‍ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഏജന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിലൊരു ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമടിച്ചതെന്നും ഏജന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം: കേന്ദ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ്

മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളയില്‍ തന്റെ കടയില്‍ നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് ഒരു കോടിയും 25 കോടിയും അടിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ലോട്ടറി ഏജന്റായ ലതീഷ്. പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം വഴി കൊച്ചി നെട്ടൂരിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ബമ്പര്‍ ഭാഗ്യ കഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള്‍ കേട്ടത്. നെട്ടൂരിലെ ലോട്ടറി ഏജന്റായ എം ടി ലതീഷ് വിറ്റ TH 577825 നമ്പറിനാണ് ഇത്തവണ 25 കോടിയുടെ ഓണം ബമ്പര്‍ അടിച്ചത്. ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ലതീഷിന് കമ്മീഷന്‍ ഇനത്തില്‍ രണ്ടരക്കോടി ലഭിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Thiruvonam Bumper 2025Lottery ResultKerala lotteryThiruvonam Bumper 23 Crore

Trending News