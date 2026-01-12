English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kottayam News: കോട്ടയത്ത് യുവതിയും യുവാവും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പോലീസ്

Kottayam News: കോട്ടയത്ത് യുവതിയും യുവാവും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പോലീസ്

യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:32 AM IST
  • ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.30ഓടെയാണ് സംഭവം.
  • ഷേർളിയെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്.

  Crime News: നെടുമങ്ങാട് മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് 70 ലക്ഷത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ്; യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ

Kottayam News: കോട്ടയത്ത് യുവതിയും യുവാവും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പോലീസ്

കോട്ടയം: കൂവപ്പള്ളി കുളപ്പുറത്ത് യുവതിയും യുവാവും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. മോർക്കോലിൽ ഷേർളി മാത്യൂവിനെയും (45) കോട്ടയം സ്വദേശിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവാവിനെയുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിലത്ത് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഷേർളി. യുവാവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 

ഇന്നലെ, ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.30ഓടെയാണ് സംഭവം. ഷേർളിയെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. 

Also Read: Rahul Mamkootathil: ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുവരുത്തി, മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവതിയുടെ മൊഴി

ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ 6 മാസം മുൻപാണ് ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്ന് ഷേർളി ഇവിടേക്ക് താമസം മാറി എത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

