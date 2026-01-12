Kottayam News: കോട്ടയത്ത് യുവതിയും യുവാവും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പോലീസ്

കോട്ടയം: കൂവപ്പള്ളി കുളപ്പുറത്ത് യുവതിയും യുവാവും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. മോർക്കോലിൽ ഷേർളി മാത്യൂവിനെയും (45) കോട്ടയം സ്വദേശിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവാവിനെയുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിലത്ത് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഷേർളി. യുവാവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
ഇന്നലെ, ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.30ഓടെയാണ് സംഭവം. ഷേർളിയെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ 6 മാസം മുൻപാണ് ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്ന് ഷേർളി ഇവിടേക്ക് താമസം മാറി എത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
