  • Dead Body Found: കട്ടപ്പനയിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ; അന്വേഷണം

Dead Body Found: കട്ടപ്പനയിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ; അന്വേഷണം

Dead Body Found In Idukki: സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 28, 2025, 02:04 PM IST
  • ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നി​ഗമനം
  • മകൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്

  1. Dead Body Found: കാക്കനാട് കസ്റ്റംസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ രണ്ട് പേർ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; ഒരാൾക്കായി തിരച്ചിൽ, കൂട്ട ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി കട്ടപ്പന മേട്ടുക്കുഴിയിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ. ചരൽവിളയിൽ മേരി (63) ആണ് മരിച്ചത്. വെളുപ്പിന് ഒരു മണിയോടെ മകൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നി​ഗമനം. സംഭവത്തിൽ വണ്ടൻമേട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകൂവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. (Updating...)

