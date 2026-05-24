/Kasargod Woman Suicide: ഭർതൃവീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ആസിഡ് കുടിച്ച് യുവതി ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം കാസർകോട്, ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

ഭർതൃവീട്ടുകാർ യുവതിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് സുഫൈദയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
കാസര്കോട്: കാസര്കോട് ഭര്തൃവീട്ടുകാരുടെ മുന്നില്വെച്ച് ആസിഡ് കുടിച്ച് ജീവനൊടുക്കി യുവതി. പാണലത്താണ് സംഭവം. ചർലടുക്ക സ്വദേശി ഫാത്തിമത്ത് സുഫൈദ (24) ആണ് മരിച്ചത്. ഭർതൃവീട്ടുകാരുടെ പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് സുഫൈദയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. സുഫൈദയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വീട്ടുകാർ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. വിദ്യാനഗർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുഫൈദയുടെ ഭർത്താവ് ആദിലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Pregnant Woman Death Case: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിനു തീപിടിച്ച് ഗർഭിണി മരിച്ച സംഭവം; പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഭർത്താവ് മരിച്ചു
കോഴിക്കോട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിനു തീപിടിച്ച് ഗർഭിണി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ഭര്ത്താവും മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ചെറുവണ്ണൂർ പൂവുത്തുംചാലിൽ സ്വദേശി രജിൻ ലാലാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളുടേയും മരണവാര്ത്ത എത്തുന്നത്. അപകടം നടന്ന് ഒമ്പതാം ദിവസമാണ് രജിൻലാലിന്റെ മരണം.
കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയ്യതി രാത്രി 9.30 തോടെയാണ് ചെറുവണ്ണൂർ കക്കറമുക്കിൽ വെച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചത്. കാറിന്റെ പിറകിലുണ്ടായിരുന്ന രജിൻലാലിന്റെ ഭാര്യ സോന സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. ആറുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു സോന. അറുപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ രജിൻലാൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മരണം. ചെറുവണ്ണൂർ കക്കറമുക്കിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചത്.
