English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Woman Found Dead: യുവതിയുടെ മൃതദേഹം നാലുദിവസം ശുചിമുറിയില്‍; പുഴുവരിച്ചപ്പോള്‍ സഹോദരൻ തീയിട്ടു, ദുരൂഹത

Jharkhand Woman Death: യുവതിയുടെ നാല് ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 14, 2026, 10:23 AM IST
  • മരണദിവസം ലിപിക ഛർദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ മരണം സംഭവിച്ചെന്നാണ് പ്രണവിന്റെ മൊഴി
  • മൃതദേഹം അഴുകിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് മൃതദേഹത്തിന് തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തി

റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ പാതി കത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയേറുന്നു. ലിപിക കുമാരിയെന്ന യുവതിയുടെ നാല് ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.

Add Zee News as a Preferred Source

യുവതിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരൻമാരുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മൊഴികളാണ് കേസിനെ ദുരൂഹമാക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അയൽക്കാർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.

ഏപ്രിൽ ഏഴിനാണ് ലിപിക മരിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2023-ൽ പിതാവ് അന്തരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലിപിക കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് മൂത്ത സഹോദരൻ പ്രണവ് രാജ്യവർധൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

മരണദിവസം ലിപികയ്ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഛർദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ മരണം സംഭവിച്ചെന്നുമാണ് പ്രണവിന്റെ മൊഴി. മൃതദേഹം അഴുകിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രാണികളെയും പുഴുക്കളെയും നശിപ്പിക്കാനായി ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് മൃതദേഹത്തിന് തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

സഹോദരനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതായും പ്രണവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പ്രണവിന്റെ ഈ വാദങ്ങളെ ഇളയ സഹോദരൻ പ്രദ്യുത് രാജ്യവർധൻ പൂർണ്ണമായും തള്ളി. ലിപിക മരിച്ച സമയത്തോ പിന്നീടോ താൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നുമാണ് ഇയാൾ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.

സഹോദരൻമാരുടെ മൊഴികളിലെ ഈ വൈരുദ്ധ്യം കൊലപാതക സാധ്യതയിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസ്, പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മരണകാരണത്തിൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂവെന്ന് അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

woman found deadJharkhandDhanbad

Trending News