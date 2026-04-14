Woman Found Dead: യുവതിയുടെ മൃതദേഹം നാലുദിവസം ശുചിമുറിയില്‍; പുഴുവരിച്ചപ്പോള്‍ സഹോദരൻ തീയിട്ടു, ദുരൂഹത

റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ പാതി കത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയേറുന്നു. ലിപിക കുമാരിയെന്ന യുവതിയുടെ നാല് ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.
യുവതിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സഹോദരൻമാരുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മൊഴികളാണ് കേസിനെ ദുരൂഹമാക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അയൽക്കാർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
ഏപ്രിൽ ഏഴിനാണ് ലിപിക മരിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2023-ൽ പിതാവ് അന്തരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലിപിക കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് മൂത്ത സഹോദരൻ പ്രണവ് രാജ്യവർധൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
മരണദിവസം ലിപികയ്ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഛർദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ മരണം സംഭവിച്ചെന്നുമാണ് പ്രണവിന്റെ മൊഴി. മൃതദേഹം അഴുകിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രാണികളെയും പുഴുക്കളെയും നശിപ്പിക്കാനായി ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് മൃതദേഹത്തിന് തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
സഹോദരനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതായും പ്രണവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പ്രണവിന്റെ ഈ വാദങ്ങളെ ഇളയ സഹോദരൻ പ്രദ്യുത് രാജ്യവർധൻ പൂർണ്ണമായും തള്ളി. ലിപിക മരിച്ച സമയത്തോ പിന്നീടോ താൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നുമാണ് ഇയാൾ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.
സഹോദരൻമാരുടെ മൊഴികളിലെ ഈ വൈരുദ്ധ്യം കൊലപാതക സാധ്യതയിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസ്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മരണകാരണത്തിൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂവെന്ന് അറിയിച്ചു.
