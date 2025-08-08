English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Electric Shock Death: പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Woman Died: തെക്കേക്കര മാളിയേക്കൽ ജൂലി (48) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 8, 2025, 05:50 PM IST
  • വീടിനോട് ചേർന്ന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ജൂലി
  • പറമ്പിലെ മോട്ടോർ ഷെഡിലേക്ക് പോയിരുന്ന വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടിവീണാണ് ഷോക്കേറ്റത്

Electric Shock Death: പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

തൃശൂർ: കൃഷിയിടത്തിൽ പൊട്ടി വീണ വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് തൃശൂരിൽ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. തെക്കേക്കര മാളിയേക്കൽ ജൂലി (48) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. വീടിനോട് ചേർന്ന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ജൂലി. ഒപ്പം ഭർത്താവ് ബെന്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പറമ്പിലെ മോട്ടോർ ഷെഡിലേക്ക് പോയിരുന്ന വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടിവീണ് ഇരുവർക്കും ഷോക്കേറ്റു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജൂലിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

