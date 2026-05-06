Snake Bite: വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് പാമ്പുകടിയേറ്റു; കണ്ണൂരിൽ വയോധിക മരിച്ചു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു. പട്ടുവം സ്വദേശിനി നാരായണിയാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 24-ന് വീട്ടുപറമ്പിൽ വെച്ചാണ് നാരായണിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്.
ശംഖുവരയനാണ് കടിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച വിഷം നാഡീവ്യൂഹത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചതാണ് മരണകാരണം. ഇതേ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാമ്പ് കടിയേറ്റ് നബീസ (70) എന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീയും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, തൃശൂർ മതിലകം കൂളിമുട്ടത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും പാമ്പിനെ പിടികൂടി. കൂളിമുട്ടം എമ്മാട് സ്വദേശി സിദ്ധിഖിന്റെ വീടിനുള്ളിലെ അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചടിയോളം നീളമുള്ള പുല്ലാനി മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് പാമ്പ് വീടിനകത്ത് കയറിയത്.
വീട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള ആർ.ആർ.ടി അംഗം അൻസാരി സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി മാറ്റി. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാമ്പ് ശല്യം വർധിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.