Snake Bite: വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് പാമ്പുകടിയേറ്റു; കണ്ണൂരിൽ വയോധിക മരിച്ചു

Woman Died: ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച വിഷം നാഡീവ്യൂഹത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചതാണ് മരണകാരണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 6, 2026, 06:02 PM IST
  • വീട്ടുപറമ്പിൽ വെച്ചാണ് നാരായണിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്
  • ശംഖുവരയനാണ് കടിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം

Snake Bite: വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് പാമ്പുകടിയേറ്റു; കണ്ണൂരിൽ വയോധിക മരിച്ചു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു. പട്ടുവം സ്വദേശിനി നാരായണിയാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 24-ന് വീട്ടുപറമ്പിൽ വെച്ചാണ് നാരായണിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്.

ശംഖുവരയനാണ് കടിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച വിഷം നാഡീവ്യൂഹത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചതാണ് മരണകാരണം. ഇതേ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാമ്പ് കടിയേറ്റ് നബീസ (70) എന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീയും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, തൃശൂർ മതിലകം കൂളിമുട്ടത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും പാമ്പിനെ പിടികൂടി. കൂളിമുട്ടം എമ്മാട് സ്വദേശി സിദ്ധിഖിന്റെ വീടിനുള്ളിലെ അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചടിയോളം നീളമുള്ള പുല്ലാനി മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് പാമ്പ് വീടിനകത്ത് കയറിയത്.

വീട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള ആർ.ആർ.ടി അംഗം അൻസാരി സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി മാറ്റി. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാമ്പ് ശല്യം വർധിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

