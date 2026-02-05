English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kannur Murder: കണ്ണൂരിൽ യുവതിയെ ലോഡ്ജിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം; ആൺസുഹൃത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Kannur Murder: കണ്ണൂരിൽ യുവതിയെ ലോഡ്ജിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം; ആൺസുഹൃത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Kannur Murder News: സുഹൃത്തായ വിജയൻ സീമയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 5, 2026, 06:44 PM IST
  • ലോഡ്ജ് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സീമയെ മുറിയിലെ കട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
  • പിന്നീട് മാട്ടൂലിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ വിജയന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

Kannur Murder: കണ്ണൂരിൽ യുവതിയെ ലോഡ്ജിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം; ആൺസുഹൃത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

കണ്ണൂർ: പറശ്ശിനിക്കടവിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശിനി കെ.വി. സീമയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആൺ സുഹൃത്തായ വിജയൻ സീമയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

Add Zee News as a Preferred Source

ലോഡ്ജിലെ 602-ാം നമ്പർ മുറിയിലാണ് സീമയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സീമയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആൺ സുഹൃത്തായ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശി കെ.പി. വിജയനെ മാട്ടൂലിലെ പുഴയോരത്ത് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇരുവരും ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തത്.

വൈകുന്നേരത്തോടെ മുറി പൂട്ടി പുറത്തുപോയ വിജയനെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ലോഡ്ജ് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സീമയെ മുറിയിലെ കട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മാട്ടൂലിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ വിജയന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

അയൽവാസികളായ ഇരുവരും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും നയിച്ച കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇരുവരുടെയും മരണത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

