Kannur Murder: കണ്ണൂരിൽ യുവതിയെ ലോഡ്ജിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം; ആൺസുഹൃത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

കണ്ണൂർ: പറശ്ശിനിക്കടവിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശിനി കെ.വി. സീമയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആൺ സുഹൃത്തായ വിജയൻ സീമയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.
ലോഡ്ജിലെ 602-ാം നമ്പർ മുറിയിലാണ് സീമയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സീമയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആൺ സുഹൃത്തായ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശി കെ.പി. വിജയനെ മാട്ടൂലിലെ പുഴയോരത്ത് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇരുവരും ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തത്.
വൈകുന്നേരത്തോടെ മുറി പൂട്ടി പുറത്തുപോയ വിജയനെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ലോഡ്ജ് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സീമയെ മുറിയിലെ കട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മാട്ടൂലിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ വിജയന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
അയൽവാസികളായ ഇരുവരും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും നയിച്ച കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇരുവരുടെയും മരണത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
