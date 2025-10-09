English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kottayam Murder Case: കോട്ടയത്ത് വീട്ടമ്മ മരിച്ചനിലയില്‍; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വീടിന് പുറകില്‍ കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ

Kottayam Murder Case: കോട്ടയത്ത് വീട്ടമ്മ മരിച്ചനിലയില്‍; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വീടിന് പുറകില്‍ കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ

Woman Found Dead: സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 9, 2025, 10:29 AM IST
  • ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രിയാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹം വീടിന് പുറകിൽ കണ്ടെത്തിയത്
  • സംഭവത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Kottayam Murder Case: കോട്ടയത്ത് വീട്ടമ്മ മരിച്ചനിലയില്‍; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വീടിന് പുറകില്‍ കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ

കോട്ടയം: കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ തെള്ളകത്ത് വീട്ടമ്മ മരിച്ച നിലയിൽ. കഴുത്തറുത്ത് മരിച്ച നിലയിലാണ് വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പേരൂർ സ്വദേശിനി ലീന ജോസ് (56) ആണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രിയാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹം വീടിന് പുറകിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ലീന, ഭർത്താവ് ജോസ്, രണ്ട് മക്കൾ, ഭ‍ർതൃപിതാവ് എന്നിവരാണ് വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. സംഭവ സമയത്ത് ഒരു മകൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്ത് ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന മൂത്ത മകൻ കട അടച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിന് പുറകിൽ മൃതദേഹം കണ്ടത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ലീന ജോസ് വീട്ടിൽ വഴക്കിടുന്നത് പതിവാണെന്നും വഴക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയാണ് പതിവെന്നും സ്ഥലത്തെ കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

