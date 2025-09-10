English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Woman Found Dead: യുവതി ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍; ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദിക്കാറുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ

Woman Found Dead In Palakkad: അനൂപ് നിരന്തരം മര്‍ദിക്കാറുണ്ടെന്ന് മീര പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 10, 2025, 05:59 PM IST
  • ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദിച്ചുവെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട് മീര ഇന്നലെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു
  • പോലീസിൽ പരാതി നല്‍കാമെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും, രാത്രിയോടെ ഭര്‍ത്താവ് അനൂപ് എത്തി യുവതിയെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു

Read Also

  1. Woman Found Dead: ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിന്റെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കോച്ചിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ; ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെത്തിച്ചപ്പോൾ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
AloeVera Face Pack: മുഖം കരുവാളിച്ചോ? കറ്റാർവാഴ ഫേസ് പാക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ
5
Aloevera Face Pack
AloeVera Face Pack: മുഖം കരുവാളിച്ചോ? കറ്റാർവാഴ ഫേസ് പാക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ
Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
5
Bathroom Towel
Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
Woman Found Dead: യുവതി ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍; ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദിക്കാറുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ

പാലക്കാട്: യുവതിയെ ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പുതുപ്പരിയാരത്ത് മാട്ടുമന്ദ ചോളോട് സ്വദേശി മീര (29) ആണ് മരിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവിന്റെ മര്‍ദനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദിച്ചുവെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട് മീര ഇന്നലെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി പരാതി നല്‍കാമെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും, രാത്രിയോടെ ഭര്‍ത്താവ് അനൂപ് എത്തി യുവതിയെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ഹേമാംബിക നഗര്‍ പോലീസ് മീര മരിച്ചെന്ന് ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി അനൂപുമായി മീരയുടേത് രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു. ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ഇവർ വിവാഹിതരായത്. അനൂപ് നിരന്തരം മര്‍ദിക്കാറുണ്ടെന്ന് മീര പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

woman found deadWoman Found Hanged To Deathയുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽഭർതൃവീട്ടിൽ യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Trending News