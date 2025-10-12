English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ഈ മാസം ഇത് മൂന്നാമത്തെ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വര മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 12, 2025, 05:54 AM IST
  • കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വര മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
  • 100 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Amoebic Meningitis Death: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മരണം കൂടി, മരിച്ചത് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ സ്ത്രീ

കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. 48 വയസ്സുള്ള കൊല്ലം പട്ടാഴി സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയാണ് മരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതലാണ് ഇവർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. 

കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വര മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നത് വലിയ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ രോ​ഗബാധിതർ വർധിക്കുകയാണ്.

Amoebic meningitisAmoebic Meningitis DeathKollam Newsഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരംഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വര മരണം

