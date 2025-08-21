Elephant Attack: മലപ്പുറം കമ്പിക്കയത്ത് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കിഴക്കേ ചാത്തല്ലൂർ കാവിലട്ടി കമ്പിക്കയം ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ കല്യാണി (68) ആണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കമ്പിക്കയത്ത് ജനവാസമേഖലയിൽ വച്ച് രാവിലെ 10.30ന് ആണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് ആനയെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്താൻ വനപാലകർ എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, വനപാലകർ ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്ന് തുരത്തിയ ആനയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കല്യാണിയുടെ മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
