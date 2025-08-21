English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Elephant Attack: മലപ്പുറം കമ്പിക്കയത്ത് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Wild Elephant Attack Malappuram: കിഴക്കേ ചാത്തല്ലൂർ കാവിലട്ടി കമ്പിക്കയം ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ കല്യാണിയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 21, 2025, 05:31 PM IST
  • പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്
  • വനപാലകർ ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്ന് തുരത്തിയ ആനയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം

Elephant Attack: മലപ്പുറം കമ്പിക്കയത്ത് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കിഴക്കേ ചാത്തല്ലൂർ കാവിലട്ടി കമ്പിക്കയം ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ കല്യാണി (68) ആണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കമ്പിക്കയത്ത് ജനവാസമേഖലയിൽ വച്ച് രാവിലെ 10.30ന് ആണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് ആനയെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്താൻ വനപാലകർ എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, വനപാലകർ ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്ന് തുരത്തിയ ആനയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കല്യാണിയുടെ മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റുമോ‍ർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Elephant attackWild elephant attackMalappuramമലപ്പുറംകാട്ടാന

