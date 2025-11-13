English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  Kannur News: അമിത അളവിൽ ഗുളിക കഴിച്ചു; ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി ശുചിമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു

Kannur News: അമിത അളവിൽ ഗുളിക കഴിച്ചു; ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി ശുചിമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു

Kannur News: കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി ഇകെ ലീനയാണ് (46) മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:50 PM IST
  • പരിയാരം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം.
  • ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി ശുചിമുറിയിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്.
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത അളവിൽ ഗുളിക കഴിച്ച് അവശയായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

Kannur News: അമിത അളവിൽ ഗുളിക കഴിച്ചു; ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി ശുചിമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു

കണ്ണൂർ: അമിത അളവിൽ ഗുളിക കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി തൂങ്ങിമരിച്ചു. പരിയാരം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി ശുചിമുറിയിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി ഇകെ ലീനയാണ് (46) മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത അളവിൽ ഗുളിക കഴിച്ച് അവശയായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നതിനിടെ വാർഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ  രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ലീന തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. ശുചിമുറിയിൽ പോയ ലീന ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തുവരാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ഉടൻ കെട്ടഴിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. 

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

KannurSuicide deathDeath news

