High Temperature: കഠിനമായ ചൂട്; അങ്കണവാടികൾക്ക് ഒരാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: കഠിനമായ ചൂടുകാരണം അങ്കണവാടികൾക്ക് ഒരാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ്. അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടികളിലെ പ്രീ സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനം ഒരാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് നിര്ത്തിവയ്ക്കാന് വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്. കഠിനമായ ചൂടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഡിസാസ്റ്റര് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്ന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ജാഗ്രതാ നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്നുമാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അങ്കണവാടികളുടെ മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പതിവു പോലെ നടക്കുമെന്നും ഈ കാലയളവില് കുട്ടികള്ക്ക് നല്കേണ്ട പോഷകാഹാരം വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണെന്നും വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ സെൽഫ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം കൂടുതലായതിനാൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാമെല്ലാവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു. ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ജീവാപായത്തിനും വരെ കാരണമായേക്കാമെന്നും അതിനാൽ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു.
