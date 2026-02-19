English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Murder Attempt: ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമം, നാട്ടുകാർ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയോടി; ഭർത്താവ് തൂങ്ങിമരിച്ചു

Murder Attempt: ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമം, നാട്ടുകാർ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയോടി; ഭർത്താവ് തൂങ്ങിമരിച്ചു

Women hacked by husband: ഇല്യാസ് ന​ഗറിൽ ഇബ്രാഹിം (62) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 19, 2026, 06:19 PM IST
  • ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാളെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
  • ഭാര്യ ​ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ്

Murder Attempt: ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമം, നാട്ടുകാർ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയോടി; ഭർത്താവ് തൂങ്ങിമരിച്ചു

കാസർകോട്: ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം ബാവന​ഗർ ഇല്യാസ് ന​ഗറിൽ ഇബ്രാഹിം (62) ആണ് മരിച്ചത്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ മറിയം (55) ​ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ മം​ഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഇയാൾ ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചത്. തലയിൽ വെട്ടേറ്റ മറിയത്തിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് അയൽക്കാർ ഓടിയെത്തിയതോടെ ഇബ്രാഹിം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നു. മറിയത്തെ വീടിനകത്ത് ചോരയിൽ കുളിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക് ​ഗുരുതരമായതിനാൽ മം​ഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടിയ ഇബ്രാഹിമിനെ കാണാതായതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

വീടിന് സമീപത്തെ മരത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിമിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബപ്രശ്നമാണ് ആക്രമണത്തിനും ജീവനൊടുക്കുന്നതിനും കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. സംഭവത്തിൽ ഹോസ്ദുർ​ഗ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

