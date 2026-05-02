Kerala Assembly Election Result 2026: ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ: കെ മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനം ആർക്കൊപ്പം എന്നറിയാൻ വെറും രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. അതിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്ന പരാമർശവുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരന് രംഗത്ത്.
സ്ത്രീകളുടെ വികാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പകല് സമയങ്ങളില് പോലും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിനോട് പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം മന്ത്രിമാരും പരാജയപ്പെടുമെന്നും ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളാണ് കേരളത്തെ തകര്ത്തതെന്നും ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാര് ഉറപ്പായും പരാജയപ്പെടുമെന്നും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുത്തനെ ഇടിയുമെന്നും. എക്സിറ്റ് പോളില് ജനവികാരമാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.