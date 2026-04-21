തൃശ്ശൂർ: രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കന്റുകൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്ന് സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് തൊഴിലാളി വിൽസൺ. കളത്തില് തിരി ഉണക്കാനിടുന്നതിനിടെ നിമഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത്. വെടിക്കെട്ടിന്റെ ലൈസന്സി സതീശനോടൊപ്പം ഏഴുവര്ഷത്തോളമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വെടിക്കെട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് വില്സണ്.
ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം മുഴുവന് കനത്ത ചൂടായിരുന്നുവെന്നും ചൂടുകൊണ്ടാകാം പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതെന്നും വിൽസൺ പറഞ്ഞു. തിരി മറിച്ചിടുന്ന ജോലിയായിരുന്നു താന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും പെട്ടന്ന് അഞ്ച് മീറ്റര് അകലെ കനത്ത ശബ്ദത്തില് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായെന്നും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും തിരിയെല്ലാം കത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉടന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കരിമരുന്നുകളും തിരിയും താഴെയിട്ട് ഓടുകയായിരുന്നുവെന്നും അതിനിടെ തന്നെ ഷെഡുകള് ഓരോന്നായി പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയെന്നും എവിടെയും നില്ക്കാതെ ഓടുകയായിരുന്നു താനെന്നും വില്സണ് പറഞ്ഞു.
ആർക്കെങ്കിലും ഓടാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കന്റുകൾ മാത്രമാണ്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വലിയ തീഗോളമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പണിക്ക് വന്നവരെല്ലാം മലയാളികളായിരുന്നുവെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായതോ ഉപയോഗിക്കാന് പാടില്ലാത്തതോ ആയ ഒരു കെമിക്കലും പടക്ക നിര്മ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വില്സണ് പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.