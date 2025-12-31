English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  A.A Rahim: ''ആർദ്രതയുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ഗ്രാമർ വേണ്ട''; മനുഷ്യരെ തൊടുന്ന ഭാഷ ഹൃദയഭാഷയാണ്, അതാണ് റഹീമിന്റേതും..!

ബെംഗളൂരു കൊഗിലു വില്ലേജില്‍ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാർ വീട് തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് 150ൽ അധികം കുടുംബങ്ങളാണ് ഭവനരഹിതരായത്. മുന്നൂറോളം വീടുകളാണ് തകർത്തത്. ബുൾഡോസർ രാജിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് തെരുവിൽ കഴിയുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കയ്യേറി കുടിലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നടപടി. ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് എ.എ റഹീം എം.പി അവിടേക്ക് പോയത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:10 PM IST
  • ജീവിത പ്രരാബ്ധത്തിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങളെ മനസിലാക്കാനാകുമെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒറ്റ ഭാഷയേ ഉണ്ടാവൂ എന്നും അത് മനുഷ്യരെ തൊടുന്ന ഭാഷ, ഹൃദയഭാഷയാണെന്നും എബ്രഹാം മാത്യൂ കുറിച്ചു.
  • റഹീം ജേർണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനിയായിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറിയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

ബെംഗളൂരു കൊഗിലു വില്ലേജില്‍ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാർ വീട് തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് 150ൽ അധികം കുടുംബങ്ങളാണ് ഭവനരഹിതരായത്. മുന്നൂറോളം വീടുകളാണ് തകർത്തത്. ബുൾഡോസർ രാജിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് തെരുവിൽ കഴിയുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കയ്യേറി കുടിലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നടപടി. ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് എ.എ റഹീം എം.പി അവിടേക്ക് പോയത്. 

എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷം വലിയ സൈബർ ആക്രമണമാണ് റഹീമിന് നേരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇം​ഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പരിമിതിയാണ് റഹീമിന് സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ റഹീം തന്നെ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തനിക്ക് ഭാഷാ പരിമിതികളുണ്ടെന്നും പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഷയെ ഉള്ളൂ എന്നുമായിരുന്നു റഹീമിന്റെ പ്രതികരണം. നിരവധി പേർ റഹീമിനെ പിന്തുണച്ചും രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിലൊരാളാണ് കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന എബ്രഹാം മാത്യൂ.

Also Read: Gig Workers Strike: പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് 'പണി'യായി ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക്; ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുള്ള ലയണൽ മെസ്സി, ഭാരതപര്യടനം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവായ കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാർ എന്നിവരുമായി ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം റഹീമിന് നേരെയുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ മനസിലാക്കാൻ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിലാക്കാൻ ഭാഷകളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന കാര്യമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. 

ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മെസ്സി ഫുട്ബോളിന്റെ മാന്ത്രിക ഭാഷകൊണ്ടാണ് തന്റെ ആരാധകരോട് സംസാരിച്ചത്. അവിടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പാണ്ഡിത്യവും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചയുമായിരുന്നു കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാരുടെ കരുത്തെന്നും കുറിച്ച എബ്രഹാം മാത്യൂ റഹിമിന്റേതും ഹൃദയഭാഷയാണെന്നാണ് കുറിച്ചത്. 

ജീവിതം പ്രരാബ്ധത്തിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങളെ മനസിലാക്കാനാകുമെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒറ്റ ഭാഷയേ ഉണ്ടാവൂ എന്നും അത് മനുഷ്യരെ തൊടുന്ന ഭാഷ, ഹൃദയഭാഷയാണെന്നും എബ്രഹാം മാത്യൂ കുറിച്ചു. റഹീം ജേർണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനിയായിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറിയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. തെരുവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണത്. 

എബ്രഹാം മാത്യുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:

മെസ്സി, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ, എ. എ. റഹിം... ഇവർക്ക് തമ്മിൽ എന്തെന്നായിരിക്കും? മെസ്സി വരുമ്പോൾ ജനം ഇളകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മെസ്സി സംസാരിച്ചത് സ്വന്തം ഭാഷ, സഹായത്തിന് ദ്വിഭാഷിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികന് ഭാഷകൾ എന്തിന്? ‘ഭാരതപര്യടനം’ കർത്താവിന് ഇംഗ്ലീഷ് വശമില്ലായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പാണ്ഡിത്യവും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചയുമായിരുന്നു മാരാരുടെ കരുത്ത്. മാരാർ ഹൃദയഭാഷ കൊണ്ടും മെസ്സി ഫുട്ബോളിന്റെ മാന്ത്രിക ഭാഷകൊണ്ടും ജനഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട്.
എ. എ. റഹിമിന്റേതും ഹൃദയഭാഷയാണ്. പത്രവിതരണം നടത്തിയും ട്യൂഷൻ ക്ലാസെടുത്തും ജീവിത പ്രാരബ്ധത്തിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ ആ ഗ്രാമീണ ബാലന് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അകലെയായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെടീലും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായിരുന്നു അവന്റെ വഴികാട്ടികൾ. നല്ല വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഭാവനയിലും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒറ്റ ഭാഷയേ ഉണ്ടാവൂ; മനുഷ്യരെ തൊടുന്ന ഭാഷ, ഹൃദയഭാഷ. ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വശമുണ്ടാവില്ല.
അനാഥർക്കും പാവങ്ങൾക്കും റഹിമിന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകും. നേതാവും എം.പിയുമൊക്കെയാകും മുൻപേ റഹിമിന്റെ അനുകമ്പയുടെ ഭാഷ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൈരളി കാലം. തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫ്; റഹിം ജേണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനിയായി എന്നോടൊപ്പം. ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് പാളയം പള്ളിക്കു മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്നു റഹിമും ക്യാമറമാൻ ജെയിംസും. അവിടെ നാടോടി സംഘത്തിനിടയിൽ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നു. ഭർത്താവ് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലായപ്പോൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങിയ ഭാര്യ. അതൊരു ‘സ്റ്റോറി’യാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി റഹിം എന്റെ അനുവാദം തേടി. അതുതന്നെയാണ് ‘സ്റ്റോറി’ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
റഹിമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വഴിത്തിരിവായി. ആ പെൺകുട്ടി തെരുവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവൾ സ്വന്തം വീടണയുന്നതുവരെ റഹിം എന്ന ഹൃദയാലുവായ റിപ്പോർട്ടർ തുടർ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി പിന്തുടർന്നു. റഹിമിന്റെ ഹൃദയഭാഷയുടെ ചൈതന്യമായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ജീവൻ. ബാംഗ്ലൂരിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ പ്രദേശത്തെത്തിയ റഹിമിലും അതേ അനുകമ്പ കണ്ടു. ആർദ്രതയുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ഗ്രാമർ ആവശ്യമില്ലെന്ന് റഹിം പറയാതെ പറഞ്ഞു. ഭാഷയ്ക്കും മുകളിലാണ് മനുഷ്യത്വം. ഭാഷ മരിക്കും; അത് സംസാരിച്ചിരുന്നവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജീവിക്കും. ജീസസ് സംസാരിച്ചിരുന്ന ‘അരാമിക്’ മരിച്ചു ; ജീസസ് ജീവിക്കുന്നു.

