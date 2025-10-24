English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • PM Shri: 'കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഹിന്ദുത്വയിലുണ്ടാവുന്ന പിഎംശ്രീ കുട്ടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു' സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സാറാ ജോസഫ്

PM Shri: 'കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഹിന്ദുത്വയിലുണ്ടാവുന്ന പിഎംശ്രീ കുട്ടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു' സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സാറാ ജോസഫ്

പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരള സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടതിൽ പ്രതികരിച്ച് എഴുത്തുകാരി സാറാ ജോസഫ്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 24, 2025, 12:09 PM IST
  • കേന്ദ്രം രണ്ടു വർഷമായ് തടഞ്ഞുവെച്ച സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള പദ്ധതിയുടെ 1500 കോടി ഇനി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
  • ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആര്‍എസ്എസ് അജണ്ടയാണെന്നാണ് മുമ്പ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയുമൊക്കെ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നത്.

Read Also

  1. PM Shri Scheme: സിപിഐ എതിർപ്പിനെ മറികടന്ന് സർക്കാർ; പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കേരളം

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 23 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 23 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Love Horoscope Oct 23: പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ നല്ല ദിവസം; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 23: പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ നല്ല ദിവസം; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം
OCT 24 Love Horoscope:പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
OCT 24 Love Horoscope:പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
PM Shri: 'കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഹിന്ദുത്വയിലുണ്ടാവുന്ന പിഎംശ്രീ കുട്ടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു' സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സാറാ ജോസഫ്

കോഴിക്കോട്: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരള സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടതിൽ പ്രതികരിച്ച് എഴുത്തുകാരി സാറാ ജോസഫ്. 'കാലം കാത്തിരിക്കയാണ്, കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഹിന്ദുത്വയിലുണ്ടാവുന്ന പിഎംശ്രീ കുട്ടികൾക്കായി' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് എഴുത്തുകാരി തൻ്റെ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

മന്ത്രിസഭയിലും പാർട്ടിയിലും സിപിഐ ഉയർത്തിയ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ മറികടന്നാണ് പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ ഒപ്പിടുന്നത്. കേന്ദ്രം രണ്ടു വർഷമായ് തടഞ്ഞുവെച്ച സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള പദ്ധതിയുടെ 1500 കോടി ഇനി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആര്‍എസ്എസ് അജണ്ടയാണെന്നാണ് മുമ്പ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയുമൊക്കെ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനം പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

PM Shri SchemeCPISara Joseph

Trending News