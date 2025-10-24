PM Shri: 'കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഹിന്ദുത്വയിലുണ്ടാവുന്ന പിഎംശ്രീ കുട്ടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു' സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സാറാ ജോസഫ്

കോഴിക്കോട്: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കേരള സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടതിൽ പ്രതികരിച്ച് എഴുത്തുകാരി സാറാ ജോസഫ്. 'കാലം കാത്തിരിക്കയാണ്, കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഹിന്ദുത്വയിലുണ്ടാവുന്ന പിഎംശ്രീ കുട്ടികൾക്കായി' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് എഴുത്തുകാരി തൻ്റെ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മന്ത്രിസഭയിലും പാർട്ടിയിലും സിപിഐ ഉയർത്തിയ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ മറികടന്നാണ് പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ ഒപ്പിടുന്നത്. കേന്ദ്രം രണ്ടു വർഷമായ് തടഞ്ഞുവെച്ച സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള പദ്ധതിയുടെ 1500 കോടി ഇനി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആര്എസ്എസ് അജണ്ടയാണെന്നാണ് മുമ്പ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയുമൊക്കെ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനം പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
