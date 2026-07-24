തിരുവനന്തപുരം: എം ആർ അജിത് കുമാറിന് പകരം യോഗേഷ് ഗുപ്തയെ ബെവ്കോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എം ആര് അജിത് കുമാറിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
യോഗേഷ് ഗുപ്ത നിലവില് കേരളാ റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ വിവാദ രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൺമാന്മാർ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കണ്ടെത്തലിലായിരുന്നു എം ആർ അജിത് കുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. അജിത് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നടപടിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. സസ്പെന്ഷൻ ലഭിച്ചതോടെ എം ആർ അജിത് കുമാറിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് തടയും. ഡിജിപി റാങ്കിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കില്ല. ആലപ്പുഴയിലെ വിവാദ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനകേസ് അട്ടിമറിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലുള്ള എസ്ഐടി റിപ്പോര്ട്ട് ഡിജിപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി റിപ്പോര്ട്ട് ഇന്നലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കൈമാറി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്.
എസ്ഐടി കണ്ടത്തൽ അനുസരിച്ച് ഗണ്മാന്മാരുടെ മര്ദ്ദനക്കേസ് എം ആര് അജിത് കുമാര് അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ്. മര്ദ്ദന കേസിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് തിരുത്തിയെന്നും തെളിവില്ലെന്ന് വരുത്തി പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമം നടത്തിയെന്നുമാണ് അജിത് കുമാറിനെതിരെ എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിരയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. എഡിജിപി അജിത് കുമാര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തിരുത്തല് നടത്തിയതെന്നും എസ്ഐടി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നുണ്ട്. അജിത് കുമാറിനെതിരെ മുന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മൊഴി റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അജിത് കുമാര് തങ്ങളെ എഡിജിപി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി. മാത്രമല്ല റിപ്പോര്ട്ട് തിരുത്താന് നിര്ദേശിച്ചെന്നും അവരുടെ മൊഴിയുണ്ടായിരുന്നു.
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