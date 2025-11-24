English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്' കുരുക്കായി വീണ്ടും ശബ്ദരേഖ; അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്' കുരുക്കായി വീണ്ടും ശബ്ദരേഖ; അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭധാരണത്തിനും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും പുറത്ത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 24, 2025, 03:47 PM IST
  • പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭധാരണത്തിനും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും പുറത്ത്.
  • പെൺകുട്ടിയുടെ ദയനീയമായ ചോദ്യത്തിൽ 'ഡ്രാമ വേണ്ട' എന്ന് പരിഹാസത്തോടെയും ക്രൂരവുമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Rahul Mamkootathil: 'കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്' കുരുക്കായി വീണ്ടും ശബ്ദരേഖ; അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

പാലക്കാട്: ലൈംഗികാരോപണ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കുരുക്കായി വീണ്ടും ശബ്ദരേഖ. പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭധാരണത്തിനും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും പുറത്ത്. കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് യുവതി ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ യുവതി പറയുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് രാഹുലിൻ്റെ താത്പര്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ശബ്ദ സന്ദേശം. പെൺകുട്ടിയുടെ ദയനീയമായ ചോദ്യത്തിൽ 'ഡ്രാമ വേണ്ട' എന്ന് പരിഹാസത്തോടെയും ക്രൂരവുമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതികരണം. ശബ്ദരേഖയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ കുതറി മാറുകയാണ് രാഹുൽ ചെയ്തത്. ശബ്ദരേഖയെ കുറിച്ച് അറയില്ലെന്നും, മീറ്റിങ്ങിൽ ആയിരുന്നെന്നുമാണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

യുവതി കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമെന്നുമാണ് സൂചന. മുൻപ് പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുക്കിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തേണ്ടി വന്ന യുവതി ഇതുവരെ മൊഴി നല്‍കുകയൊ പരാതി നല്‍കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനു മുൻപ് വന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം വിവാദമായതോടെ രാഹുലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും സജ്ജീവ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തവെയാണ് രാഹുലിനെ കുടുക്കി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ശബ്ദരേഖയും പുറത്ത് വരുന്നത്.  

