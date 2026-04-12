Alias Eldhose: യുവ സംഗീതജ്ഞൻ ഏലിയാസ് ഏൽദോസ് തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ

തൊടുപുഴ: ഉപകരണ സംഗീതത്തിലെ വിസ്മയമായിരുന്നു ഏലിയാസ് എൽദോസ് മരിച്ച നിലയിൽ. താമസ സ്ഥലത്താണ് എൽദോസിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
മൈലക്കൊമ്പ് മദര് ആന്ഡ് ചൈല്ഡിലെ മ്യൂസിക് ബാന്ഡ് ട്രൂപ്പിനെ നയിച്ചിരുന്നത് ഏലിയാസ് ആയിരുന്നു. ഒന്നര വയസ്സില് മദര് ആന്ഡ് ചൈല്ഡില് എത്തിയ ഏലിയാസിനെ ഡയറക്ടര് ജോഷി മാത്യു ഓടയ്ക്കലാണ് പഠനത്തിനൊപ്പം സംഗീത ലോകത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് ഉയര്ത്തിയത്. ഗോവയില് സംഗീത പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് എട്ടിന് രാത്രി ഏലിയാസ് മദര് ആന്ഡ് ചൈല്ഡില് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു.
യാത്രക്കിടെയുണ്ടായ വീഴ്ചയില് കാലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു എൽദോസ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ തൊടുപുഴയിലെത്തി ഒന്പതാം തീയതി രാത്രി കിടക്കാനായി മുറിയിലേക്കുപോയി. ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചെങ്കിലും വിളികേട്ടില്ല. മുറി തുറക്കാതായതോടെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കാണുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തൊടുപുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേല്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.
പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം വിട്ടുനല്കി. മൃതദേഹം സ്വദേശമായ തലക്കോട് സെയ്ന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സിറിയന് പള്ളി സെമിത്തേരിയില് സംസ്കരിച്ചു. എല്ദോയ്ക്ക് നാല് സഹോദരന്മാരുണ്ട്.
എലിയാസിന്റെ ലോകം സംഗീതമായിരുന്നു. 2018 ൽ കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഏലിയാസിന്റെ മാന്ത്രിക പ്രകടനം സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സിയെപ്പോലും അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്നു.
