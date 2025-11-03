Pocso case: വീട്ടിൽ ഉറങ്ങി കിടന്ന 12കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: വീട്ടിൽ ഉറങ്ങി കിടന്ന 12കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. കോഴിക്കോട് വടകര തിരുവള്ളൂരിലാണ് സംഭവം. തിരുവള്ളൂർ മേളം കണ്ടി മീത്തൽ അബ്ദുള്ളയെയാണ് വടകര പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ നിര്ണായകമായത്. പീഡന ശ്രമത്തിനിടെ പെണ്കുട്ടി ബഹളം വെച്ചതോടെ പ്രതി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
