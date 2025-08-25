Kannur Central Jail: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്ക് ഫോൺ എറിഞ്ഞ് നൽകാൻ ശ്രമം; യുവാവിനെ കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്

കണ്ണൂര്: കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലിലേക്ക് ഫോണ് എറിഞ്ഞ് നല്കുന്നതിനിടെ ഒരാള് പിടിയില്. പനങ്കാവ് സ്വദേശി കെ അക്ഷയ് ആണ് പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയ്ക്കാണ് സംഭവം. ഫോൺ എറിഞ്ഞ് നൽകുന്നത് വാര്ഡന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
സ്പെഷ്യല് സബ് ജയിലിന്റെ പിന്ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ഇയാൾ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ മതിലിന് സമീപത്ത് എത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഇയാൾ ഫോൺ വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിച്ചത്. മറ്റ് രണ്ട് പേർ കൂടി ഇയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പിടിയിലായ അക്ഷയുടെ പക്കൽ നിന്നും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പരാതിയില് ടൗണ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
