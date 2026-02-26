Youth Congress Offer: ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം കയ്യിലുണ്ടോ? നേടാം ഒരു പവൻ; യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വമ്പൻ ഓഫറുകൾ, 'കുഴിമന്തി'യും റെഡി!

കണ്ണൂർ/പത്തനംതിട്ട: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ വെല്ലുവിളിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. കണ്ണൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചുവെന്നതാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ല. മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വെല്ലുവിളിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണമാണ് കണ്ണൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓഫർ. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഓഫർ കുഴിമന്തിയാണ്. അബിൻ വർക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Also Read: Veena George Health: വീണാ ജോർജിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരം; ഉടൻ ആശുപത്രി വിടാനാവില്ല - മെഡിക്കൽ ബോർഡ്
ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം. കണ്ണൂർ റെയിവെസ്റ്റേഷനിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സിപിഎം പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ കെ എസ് യുക്കാർ മന്ത്രിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാനാണ് അതിലുള്ളതെന്നും കെ എസ് യു ആരോപിച്ചു. മന്ത്രി നിന്നതിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനാണ് മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ആരോപണം.
