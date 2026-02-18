പത്തനംതിട്ട: യുവതിയെ ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പിടിയിൽ. ഫെബ്രുവരി 14ന് ആണ് യുവതിയെ കടമ്പനാടുള്ള ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവ ദിവസം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ആത്മഹത്യയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല.
പിന്നീട് ബന്ധുക്കൾക്കാണ് കുറിപ്പ് ലഭിച്ചത്. ഇത് പോലീസിന് കൈമാറി. ഇത് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പുനലൂർ സ്വദേശി സുഹൈൽ അൻസാരിയുടെ പേരുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. അൽപ്പസമയത്തിനകം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഏനാത്ത് എസ്എച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കിയത്.
മരിച്ച യുവതിയും സുഹൈലും ഒരേ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവരുടെ ബന്ധം യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ അറിയുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ആത്മഹത്യക്ക് ശേഷം കണ്ടെടുത്ത കുറിപ്പുകളിലാണ് സുഹൈൽ അൻസാരിയാണ് തന്നെ മാനസിക സംഘർഷത്തിലാക്കിയതെന്നും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമുള്ള പരാമർശമുള്ളത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുനലൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുഹൈലിനെ പിടികൂടിയത്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തി. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
